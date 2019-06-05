طقس حار الأربعاء ..وامطار رعدية وتشكل السيول الجمعة

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب، إن أخر التحديثات الجوية المُعالجة تشير الى بقاء المملكة تحت تأثير طقس حار نسبي في مُختلف المناطق خلال الأربعاء، والذي يتزامن مع اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، مع درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها العامة بقليل، بينما ترتفع بشكل اضافي في العقبة والأغوار والبحر الميت.

واضاف الموقع في بيان له مساء الثلاثاء، انه من المتوقع خلال نهار الأربعاء أن تسود درجات حرارة في بداية الثلاثين مئوية في عمان والمُدن الأردنية ،بحيث تُوصف الأجواء بالحارة نسبياً، وتظهر كميات من السحب المُتوسطة والعالية في أجزاء مُختلفة وتدريجياً، يُتوقع تكاثف السحب الركامية على أجزاء من جنوب وشرق المملكة وتهطل زخات من الأمطار محلية الطابع قد تترافق مع نشاط الرياح السطحية المُثيرة للغبار بمشيئة الله.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتُصبح في بداية العشرين مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار وفي أجزاء محدودة كما تهب رياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط فوق المناطق الجبلية وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة.

وهذا ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة نتيجة لاقتراب كُتلة هوائية مُعتدلة الحرارة وبشكل بطئ من المنطقة .

وبالرغم من ذلك تبقى المملكة تحت أجواء حارة نسبياً في مُختلف المناطق خلال الخميس مع درجات حرارة عُظمى في مطلع الثلاثين مئوية تنخفض ليلاً الى بداية العشرين مئوية ، بينما يزداد الانخفاض بشكل أكبر خلال الجمعة ليتحول الطقس الى لطيف في مُختلف مناطق المملكة بمشيئة الله .