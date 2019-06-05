مرتبات الدوريات الخارجية يفاجئون الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:قامت مرتبات إدارة الدوريات الخارجية صباح اليوم الاربعاء وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد بمشاركه المواطنين وتهنئتهم بهذه المناسبه السعيدة على طريق المطار ونقل تحيات مدير الامن العام لهم وتوزيع الحلوى والمياة والقهوة العربية وكروت المعايدة عليهم من خلال مدير اداره الدوريات الخارجيه وذلك استجابة لمبادرة الجسد الواحد التي أطلقها مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم التضامن و التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.

وأكدت مرتبات الدوريات الخارجية من خلال مبادرتهم على نهج التشاركية المجتمعية وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والتطوعية "لنكون كالجسد الواحد في سبيل تحقيق التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع وبتوجية من مدير الأمن العام تسعى دوما إلى مشاركة المواطنين في كافة المناسبات والأعياد الرسمية".

في حين أبدى المواطنون سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لهذه اللفته الطيبة من مديريه الأمن العام.