دخول حافلات المعتمرين بعد منع دخولها للاراضي الاردنية

وطنا اليوم-عمان:اكد مصدر في هيئة تنظيم قطاع النقل ان جميع الحافلات الاردنية العالقة على الحدود الاردنية السعودية سمح لها بدخول الاراضي الاردنية بعد ان تم اتخاذ اجراءات مؤقته سمح على اسهاسها بدخولها ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق الشركات المخالفة .

واضاف المصدر ان المشكلة التي حدثت للحافلات لاتتعلق بما تم اصداره بخصوص منع الحافلات السعودية ممن على متنها ركاب اردنيين من الدخول للاراضي الاردنية ، وانما المشكلة كانت في سائقي الحافلات الذين كانوا من جنسيات اجنبية ، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والامنية ليتم حل المشكلة مؤقتا ودخول الحافلات وذلك حفاظا على راحة الركاب .