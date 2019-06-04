 وطنا نيوز -الاردن يدين بأشد العبارات بناء 800 وحدة استيطانية بالقدس
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الاردن يدين بأشد العبارات بناء 800 وحدة استيطانية بالقدس
التاريخ : 04-06-2019 10:00:15 المشاهدات: 785

وطنا اليوم-عمان:دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قرار  الاحتلال ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس.

وقال الوزير الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر، الثلاثاء: "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خرقا للقانون الدولي، وخطوة لاشرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين"

وشدد الصفدي أنه يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوطا فاعلة لوقف انتهاكات الاحتلال.


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