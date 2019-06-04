الغذاء والدواء تضع خطة مركزية لعيد الفطر

وطنا اليوم-عمان:أعدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خطة عمل مركزية للرقابة والتفتيش على الغذاء استعداداً لعيد الفطر ولجميع الفروع التابعة لها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة غذاء المواطن.

وتضمنت الخطة بحسب الناطق الاعلامي باسم المؤسسة هيام الدباس، تقسيم العمل الى فرق صباحية ومسائية بحيث يتم الرقابة والتفتيش على جميع مؤسسات تقديم الطعام خصوصاً مطاعم الوجبات السريعة والشعبية والسياحية والفنادق والمطاعم الموجودة داخل اماكن الترفيه والتسلية والمقاهي والكوفي شوبات ومطاعم بيع الشاورما والمرطبات.

وتدعو المؤسسة المواطنين الى الاتصال عند وجود اي ملاحظات او شكاوى عبر القنوات التالية: الموقع الالكتروني المرتبط بمنصة بخدمتكم (info@jfda.jo) التابعة لرئاسة الوزراء او رقم هاتف الشكاوي المجاني (117114) او من خلال رقم الواتس اب 0795632000، مشيرة الى وجود غرف عمليات لتلقي الملاحظات.

وتؤكد المؤسسة على عدم شراء اية مواد غذائية معروضة على الأرصفة او الباعة المتجولين.