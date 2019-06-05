الرئيسية | محليات الملك يهنئ الأردنيين بحلول العيد

وطنا اليوم-عمان:هنأ الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، الأردنيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وقال الملك، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير": "‏أهنئ أبناء وبنات وطننا الغالي بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا الله أن يجعلها أيام خير وبركة، ويعيده على الأردن الحبيب ونحن نحقق المزيد من طموحاتنا وما يصبو إليه شعبنا من إنجازات، بوحدتنا وتماسكنا وسعينا جميعا نحو الأفضل. وكل عام والوطن وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير".

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