الأردن يدين الهجوم الاٍرهابى فى لبنان

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء الهجوم الاٍرهابى الذى وقع مساء أمس فى مدينة طرابلس بلبنان، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلى، وأدى إلى مقتل واصابة عدد من العناصر الامنية.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب لبنان الشقيق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار لبنان. وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.