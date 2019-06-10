الإفتاء الأردنية توضح سبب عدم اعلان عيد الفطر الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحاً بشأن الجدل الذي اثير حول عدم اعلان عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء، كما في بعض الدول العربية.

وقالت الدائرة في بيان لها، إنه من الطبيعي أن يظهر الهلال بعد غروب شمس هذا اليوم الثلاثاء واضحاً للعيان، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وأضاف البيان أن الهلال سيمكث بعد غروب الشمس ساعة وسبع دقائق، ويكون عمره 30 ساعة و37 دقيقة، وسيكون ارتفاعه عن الأفق الغربي 13 درجة.