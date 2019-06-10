الرئيسية | محليات تجاوزات وجباية قسرية في اوتوبارك اربد .. من يحاسبهم !

وطنا اليوم-عمان:ما زالت الشركة المسؤولة عن الاستثمار في مشروع " اوتوبارك اربد " تضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ، ولم يتوقف عند هذا الحد ، بل تتجاوز لتجبر بعض موظفيها للدوام في أيام العطل الرسمية لجني الأرباح من المواطنين الذي تشهد الأسواق ازدحاماً جراء الاحتفال يوم غد بعيد الفطر السعيد .

وبالعودة للاتفاقية التي تم التوقيع عليها ما بين غرفة تجارة اربد بلدية اريد مع المستثمر في شركة مواقف " الاوتوبارك " فقد كان من ضمن بنود الاتفاقية على استثناء ايام العطل الرسمية والأعياد والمناسبات الوطنية من "الاوتوبارك”، إضافة إلى تحديد أوقات "الاوتوبارك” من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء.

الا انه وفي صباح هذا اليوم الثلاثاء وهو يوم عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة ، تم مشاهدة عدد من موظفي شركة " الاوتوبارك " يقومون بتنزيل غرامات ، ورصد المركبات في حال وقوفها بالاماكن المخصصة للاوتوبارك ، ولدى سؤالهم الموظفين عن دوامهم لهذا اليوم أجابوا انه " وبتعليمات من الإدارة تم إجبارنا على بيع المواقف اثناء العطل الرسمية بما فيها اليوم وذلك تحت تهديدهم بخصم ٥٠ دينارا من رواتبهم ان قمنا بالامتناع...الامر الذي يشكل خرقاً واضحاً للمستثمر لبنود الاتفاقية ، وعدم تنفيذ بنودها ليبقى السؤال من يحاسبهم ؟؟.

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