أُردني يؤدي العمرة عن سكان مدينة بأكملها

وطنا اليوم-عمان:في لفتة طيبة من رجل طيب، قام معتمر أردني كان في رحلته إلى الديار الحجازية المقدسة في المملكة العربية السعودية بتأدية مناسك العمرة عنه، وعن كافة سكان مدينة بأكملها في بلده.

والمعتمر الذي يدعى منذر الوسام، نشر من محافظة الطفيلة جنوب الأردن، منشورًا من أمام الكعبة المشرفة، أكد فيه نيته الاعتمار عن كافة سكان مدينة السلط الواقعة وسط الأردن.

واللفتة الإنسانية الجميلة، وجدت طريقها لقلوب أهل المدينة، حيث أبدى سكان مدينة السلط سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة والتي وصفوها بالطيبة.

كما عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بالوسام ابن محافظة الطفيلة، الذي يُعد مثالًا للتأكيد على الترابط الشديد بين كافة الأردنيين أينما ذهبوا.