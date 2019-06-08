حجوزات الفنادق 90 % بالبحر الميت و70 % في العقبة

وطنا اليوم-عمان:تجاوزت نسبة الحجوزات في معظم فنادق ومنتجعات البحر الميت 90 %، فيما وصلت هذه الحجوزات في فنادق مدينة العقبة بمختلف فئاتها حوالي 70 %، بحسب عاملين بقطاع الفنادق السياحية، والذين توقعوا ارتفاعها لتصل في المنطقتين السياحيتين إلى 100 % خلال اليومين المقبلين.

وبين مدير عام متنزه الأمير حسن المهندس سائد كريشان، ان السياحة الداخلية بدأت تستعيد عافيتها مع تنامي الحركة السياحية في مختلف المناطق السياحية، لافتا إلى أن أجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة قد تحد من هذه الحركة، إلا انها تشكل حافزا للسياح الأجانب الذين ارتفعت اعدادهم خلال الفترة الماضية.

ويؤكد كريشان ان الخصائص الفريدة التي يتميز بها البحر الميت، إضافة إلى تنوع الانماط السياحية ضاعفت من أهمية المنطقة على المستويين المحلي والعالمي، واسهمت في تزايد نسبة الاشغال والحجوزات على مدار العام، لافتا إلى أن السائح يمكنه التمتع بمياه البحر الميت وخصائصه العلاجية أو ممارسة المغامرة في محمية الموجب ونادي الرياضات الجوية أو ممارسة الترفيه في مدينة الالعاب المائية التي تعتبر إحدى اهم الوجهات السياحية خلال فصل الصيف.

ويؤكد مدير الاستقبال في فندق البحر الميت العلاجي نصر تايه ان نسبة الاشغال في الفندق جيدة جدا، في حين قاربت نسبة حجوزات الزبائن لقضاء عطلة عيد الفطر 90 %، متوقعا وصولها الى 100 % خلال اليومين القادمين.

ويوضح ان الحركة النشطة ستعم جميع المنتجعات على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، إذ ان الاجواء الرائعة خلال ساعات المساء والليل وجمالية الشاطئ الشرقي للبحر الميت وانفراده بخصائص علاجية اسهمت في زيادة الحركة السياحية خلال عطلة العيد، موضحا ان الحجوزات سترتفع خلال اليوم الثاني والثالث والتي تتزامن مع عطلة نهاية الاسبوع والاعياد الوطنية .

من جانب اخر يشهد موقع عماد السيد المسيح حركة سياحية نشطة بحسب مدير عام هيئة الموقع المهندس رستم مكجيان، مشيرا إلى ان عدد السياح والزوار الذين ارتادوا الموقع خلال شهر ايار المنصرم ارتفع الى اكثر من 30 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه قال مفوض الشؤون الاقتصادية والسياحة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، إن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة وصلت لغاية يوم أمس إلى أكثر من 70 %، متوقعا أن تزيد خلال الأيام المقبلة واثناء عطلة العيد.