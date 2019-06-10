ضبط 114 علامة تجارية مقلدة في السوق الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الجمارك الأردنية، إنه تم ضبط ما يقارب 114 علامة تجارية مقلدة في السوق الأردني خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت الدائرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ابرز البضائع التي تم ضبطها وتحمل علامات تجارية مقلدة هي:

"مستحضرات العناية الشخصية، الألبسة والأحذية، قطع السيارات، ماكنات الحلاقة، الشواحن ووصلات أجهزة الخلوي، والساعات".

وبينت أنه تم تحويل هذه العلامات الى قسم حقوق المليكة الفكرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.