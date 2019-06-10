 وطنا نيوز -ضبط 114 علامة تجارية مقلدة في السوق الأردنية
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ضبط 114 علامة تجارية مقلدة في السوق الأردنية
التاريخ : 04-06-2019 11:38:54 المشاهدات: 746

وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الجمارك الأردنية، إنه تم ضبط ما يقارب 114 علامة تجارية مقلدة في السوق الأردني خلال الربع الأول من العام الحالي. 
وأضافت الدائرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ابرز البضائع التي تم ضبطها وتحمل علامات تجارية مقلدة هي: 
"مستحضرات العناية الشخصية، الألبسة والأحذية، قطع السيارات، ماكنات الحلاقة، الشواحن ووصلات أجهزة الخلوي، والساعات".
وبينت أنه تم تحويل هذه العلامات الى قسم حقوق المليكة الفكرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت الدائرة الى أنه تم إستكمال إجراءات التخليص على 96 علامة منها، شريطة موافقة الجهات المختصة، وذلك لعدم رغبة أصحاب العلامات التجارية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنع دخولها، فيما تم حجز 18 علامة تجارية بموجب دعاوى قضائية.

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