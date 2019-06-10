الصحة تتوعد المعتدين على الكوادر الطبية

وطنا اليوم-عمان:كلف وزير الصحة الدكتور سعد جابر، مساعد الامين العام للشؤون الفنية ومديريات الصحة الدكتور عمار الشرفا بزيارة الطبيب والممرض المعتدى عليهما في مستشفى معاذ بن جبل ومتابعة الاجراءات المتخذة بحق المعتدين ميدانيا.

واطمان الدكتور الشرفا مساء يوم امس الاثنين على الوضع الصحي للطبيب والممرض وتابع الاجراءات القانونية المتخذة ومكث الى جانبهما الى ما بعد منتصف الليل ونقل اليهما وقوف الوزير الى جانبهما .

واكد رفض الوزارة للاعتداء على كوادرها اثناء تأدية واجبهم المهني والانساني في مواقع العمل المختلفة .

وقال ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر حيث شهدت الاسابيع الماضية حالات اعتداء في عدد من مستشفيات الوزارة.

واضاف ان الوزارة تلاحق المعتدين قانونيا وتخاطب الجهات المعنية لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم وانها لا ولن تتهاون مع المعتدين تحت اي ظرف ذلك ان فعل الاعتداء مدان ومرفوض وغير مبرر مهما ساق المعتدون من اسباب لبرير فعلتهم .

ويذكر ان طبيبا وممرضا تعرضا اثناء اداء الواجب في قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونه الشمالية مساء امس الأثنين لاعتداء من قبل مرافقي مريضة

وقال مدير المستشفى الدكتور اياد عبيدات ان الطبيب والممرض أصيبا بكدمات ورضوض في انحاء متفرقه من جسمهما وانهما قيد المتابعة والعلاج وحالتهما الصحية مستقرة.