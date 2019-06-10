أهالي الكرك يحتجون بسبب عدم وصول مياه الشرب

وطنا اليوم-عمان:إحتجاجاً على عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم منذ ٣ أسابيع ، أغلق عددٌ من أهالي مدينة الكرك ، شوارع الوسط التجاري فيها بالإطارات المُشتعلة والحجارة فجر الثلاثاء، تعبيراً عن إحتجاجهم على أدوار توزيع المياه في المحافظة والتي وصفوها بالمجحفة و غير العادلة و لا توزع بالتساوي بين كافة المناطق وأنه يتم التلاعب فيها وفق قولهم .

في حين لم يمض على إغلاق الطريق العام نصف ساعة حتى تلقوا وعوداً من إدارة مياه الكرك تفيد بحل المشكلة خلال الساعات القادمة .

كما وحضرت الأجهزة الأمنية على الفور للإنهاء الشغب و حل المشكلة ، في حين هرعت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع مدني الكرك لإخماد الحرائق كما و باشرت كوادر بلدية الكرك الكبرى بفتح الطريق العام بعدما أزالت كافة العوائق .

و في ذات السياق أكد المواطنون أنهم تواصلوا مع مديرية مياه الكرك منذ أسابيع لحل المشكلة لكن دون أن يلوح في الأفق أي حلول ، ما دعاهم للقيام بإغلاق الطريق إحتجاجاً و إمتعاضاً و للمطالبة لحل مشكلتهم و لنيل أبسط حقوقهم بحسبهم .

و أضافوا أنه إن لم تحل المشكلة خلال الساعات المقبلة سيتخذوا إجراءات تصعيدية و سيقوموا بإغلاق الطرق مجدداً .