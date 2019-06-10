|
عوض الله يثير الجدل بعد ظهوره متقدما الامراء بالسعودية
وطنا اليوم-عمان:أثار ظهور رئيس الديوان الملكي الأردني الاسبق باسم عوض الله الى يمين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في صلاة العيد اليوم الثلاثاء في الحرم المكي ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تواجد عوض الله متقدما على عدد من الأمراء السعوديين في الصف الأمامي مع خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|