الرئيسية | محليات عوض الله يثير الجدل بعد ظهوره متقدما الامراء بالسعودية

وطنا اليوم-عمان:أثار ظهور رئيس الديوان الملكي الأردني الاسبق باسم عوض الله الى يمين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في صلاة العيد اليوم الثلاثاء في الحرم المكي ، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تواجد عوض الله متقدما على عدد من الأمراء السعوديين في الصف الأمامي مع خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان .

كما ظهر في نفس الصورة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري .

وحسب آراء المعلقين حول عوض الله والذي تم إنهاء خدماته ممثلا ومبعوثا خاصا للملك عبدالله الثاني لدى المملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ 12 /11 / 2018 ، فإن ظهوره إلى جوار ابن سلمان رسالة سياسية يستقرأ منها الكثير ، خاصة فيما يتعلق تقدمه على العديد من أمراء العائلة المالكة في السعودية .













تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر