19 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال

وطنا اليوم-عمان: قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة ان حوالي (5800) اسير فلسطيني وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وأن من بينهم (21) أسيرا عربيا، وأن(540) اسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.