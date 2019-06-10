كيف تفاعل الأردنيون مع إعلان يوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان؟

وطنا اليوم-عمان:ما إن أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ان يوم الثلاثاء الموافق 4 حزيران لعام 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه سيكون يوم الأربعاء هو الأول من شوال لسنة 1440 للهجرة، وأول أيام عيد الفطر السعيد، انهالت ردود مواقع التواصل الاجتماعي ردود الأفعال على نحو لم يخلو من الامتعاض والسخرية، خصوصا بعد إعلان السعودية أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وتساءل رواد تلك المواقع عن مخالفة الأردن للسعودية في تحديد أول أيام شهر شوال وذلك على غير العادة.

وتاليا بعض منها:

وقال عبدالله الحويطات طيب انا بكرا عامل صلاة عيد ع الضيق هيك للي حاب يعيد تفضلو

أما Esraa Aljamal فقالت: كل واحد عيد عكيفه ..لازم بكره العيد .. لانه شعبان 30يوم كان ..رمضان 29 يوم لازم يكون ..ما بيجي شعبان ورمضان 30/30"

أما Mohammed Al-SȜideh فقال : بنطالب إعادة التحري بتقنية الvar

علاء السقار قال: "بخصوص رؤية الهلال ..... الموضوع باختصار ليس مخالف وانما تطبيق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم"

أما Haneen Al-Sarrawi فقالت: "3-6-2019 ذكرى استقلال دائرة الافتاء الاردنية عن السعودية ?"

وقالت اسماء ابو عيشه: "والله وكبرنا وصرنا نعيد لحالنا??.. الموضوع في أنا بقص ايدي ? ? ?"