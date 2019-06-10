الملك عن نظيره المغربي: أخي وابن عمي

وطنا اليوم-عمان:وصف الملك عبد الله الثاني، نظيره المغربي، محمد السادس، بـ"أخي وابن عمي"، خلال حديثه عن الموقف من القضية الفلسطينية.

وقال الملك عبد الله إنه لا تغيير على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، متابعا: "كل الشكر والتقدير لأخي وابن عمي جلالة الملك محمد السادس على مواقفه بالنسبة للأردن والقدس، وفخور بمواقفه بالنسبة للتحديات التي أمامنا".

حديث الملك عبد الله، جاء خلال استقباله أعضاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف، وشخصيات مقدسية، وممثلين عن عرب الداخل، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

وبعث الملك عبد الله برسالة تقدير إلى رئيس السلطة، محمود عباس، مشددا على ضرورة مواصلة التنسيق بين المساجد والكنائس، وكذلك الكنائس فيما بينها في التصدي للتحديات.

وتعد الأردن من الدول الرافضة بشدة لما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، التي تسعى الولايات المتحدة إلى إعلانها بالتعاون مع دول الخليج، لإنهاء القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل.