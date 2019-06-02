الرئيسية | محليات الامن يضبط سائق مركبة تلاعب بلوجتها

وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأن العاملين في إدارة السير تمكنوا من ضبط سائق المركبة الذي تلاعب بلوحة أرقام مركبته لتصبح مماثلة للوحة أرقام مركبة أخرى مما تسبب بتحرير مخالفة تجاوز السرعة المقررة والتي التقطتها كاميرا المراقبة قرب جسر مادبا بحق المركبة الأخرى وهو ما ظهر خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي لصاحب المركبة التي تم تحرير المخالفة بحقها ، كما وتم ضبط المركبة وحجزها في ساحة الحجز المخصصة لذلك إلى أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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