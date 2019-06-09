الرئيسية | محليات شاهدوا بالفيديو زيارة الملك لدار المسنين

وطنا اليوم- يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بين الحين والاخر بزيارات تفقدية يطلع من خلالها على احوال الناس فهو دائم التجوال كل ما حانت الفرصة يلتقي جلالته بالاسر المحرومة ويخفف عنها بقلبه الرحيم وانسانيته العظيمة، اليوم فاجئ الملك المسنين الذين يقيمون في دار الزهراء بالجويدة بزيارة ابوية حرص ان يصافح ويعانق كل واحد فيهم وهذه الخطوة نادرا ما يقوم بها أي زعيم بالمنطقة حتى الحكومات المتعاقبة يأخذها العمل بعيدا عن الجانب الانساني ولكن جلالته لا يفوت مناسبة حتى يترك بصمة انسانية حنونة من أب وقائد لا ينسى آلام شعبه. حمى الله الملك ورد كيد الكائدين الى نحورهم وحفظ الاردن بلداً منيعا عصياً على المؤامرات الداخلية والخارجية.

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