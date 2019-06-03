دعوة للأردنيين لإطفاء حرائق الغابات

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة الزراعة المتنزهين داخل المناطق الحرجية الى المحافظة على نظافة مناطق التنزه داخل الغابات والمناطق الحرجية وعدم اشعال النار اثناء التنزه داخل المناطق الحرجية وفي حال وجودها التأكد من اطفائها عن طريق الماء وعدم الاكتفاء بوضع التراب فوقها والتأكد من عدم قربها من مواقع الاعشاب.

وناشدت الوزارة في بيان لها اليوم،المواطنين عدم القاء اعقاب السجائر على حواف الطرقات نظرا لتواجد الاعشاب الجافة لانها قد تتسبب في اشعال النار ضمن محاصيل القمح والشعير بالمناطق المحيطة، كما ان نشوب الحرائق تؤدي إلى تدمير الأنظمة البيئية التي تعيش بداخلها بالكامل وتؤدي إلى موت الكائنات الحية وفقدان العديد من الأشجار ذات القيمة التي تصل أعمارها إلى مئات السنين وتؤدي إلى الأذى المباشر للمواطنين والاضرار بممتلكاتهم، كما تؤدي الى تدمير العديد من المناطق السكنية المجاورة للغابات.

واكدت الوزارة ان غرفة المتابعة والطوارئ للحرائق ستكون عاملة طوال فترة العيد في مبنى الوزارة ومديرية الحراج وكافة المديريات .