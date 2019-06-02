أردني يسجل موقفاً تاريخياً وانسانياَ

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وطنا اليوم-عمان:سجل الشيخ علي احمد حسن الطراونة موقفاً تاريخياً وانسانياً ،صباح اليوم الاثنين بذهابه الى المحكمة ليقوم بتكفيل السائق الذي تسبب بوفاة نجله .

وفي التفاصيل فقد أكد مصدر قيام الشيخ علي أحمد حسن الطراونة بالذهاب صباح اليوم الاثنين الموافق3/6/2019 الى قصر العدل في محافظة الكرك ، وقيامه بتقديم كفالة السائق " عماد عوض الشاويش " الذي تسبب بوفاة نجله وفلذة كبده المرحوم الشاب " حسني علي أحمد حسن الطراونة " .

وبذلك الموقف سجل الشيخ الطراونة موقفاً يمتاز بالشهامة والاصالة النابعة من الخلق والتألف والمحبة والصفح عند المقدرة .

وتعليقاً على ذلك أكد النائب الدكتور مصلح الطراونة أن قيام العم " ابو حسام " بتكفل من تسبب بوفاة فلذة كبده اكراماً لله تعالى ، فأن الكلمات تعجز عن وصف هذا الموقف ولم يبقى لنا الا التضرع لله تعالي بالدعاء للعم الكبير " جبر الله كسرك أبام حسام العظيم واطال الله في عمرك "

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