 وطنا نيوز -الجيش العربي يصدر إعلانا لبيع 29 طائرة
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الجيش العربي يصدر إعلانا لبيع 29 طائرة
التاريخ : 03-06-2019 09:40:20 المشاهدات: 1071

وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي/قيادة سلاح الجو الملكي عن رغبتها ببيع الطائرات التالية:

 

TOTAL

Aircraft type

#

2

Casa 295

1

2

Casa 235

2

1

C130-B MODLE

3

12

HAWK 63

4

6

CH-4B

5

6

MD530

6

 2. على الراغبين بالشراء مراجعة العميد المهندس حسام أسعد حداد / مدير التزويد بقيادة سلاح الجو الملكي ولمزيد من المعلومات التواصل معه على:


هاتف رقم06-4893623

خلوي رقم+962 797188876

البريد الالكترونيDOS@rjaf.mil.jo

SUPAC2@RJAF.MIL.JO

3.اخر موعد لاستلام عروض البيع الساعة (15,30) يوم الخميس الموافق 1تموز 2019.


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