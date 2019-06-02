الرئيسية | محليات الجيش العربي يصدر إعلانا لبيع 29 طائرة

وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي/قيادة سلاح الجو الملكي عن رغبتها ببيع الطائرات التالية: TOTAL Aircraft type # 2 Casa 295 1 2 Casa 235 2 1 C130-B MODLE 3 12 HAWK 63 4 6 CH-4B 5 6 MD530 6 2. على الراغبين بالشراء مراجعة العميد المهندس حسام أسعد حداد / مدير التزويد بقيادة سلاح الجو الملكي ولمزيد من المعلومات التواصل معه على:

هاتف رقم06-4893623 خلوي رقم+962 797188876 البريد الالكترونيDOS@rjaf.mil.jo SUPAC2@RJAF.MIL.JO 3.اخر موعد لاستلام عروض البيع الساعة (15,30) يوم الخميس الموافق 1تموز 2019.

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