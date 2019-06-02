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الجيش العربي يصدر إعلانا لبيع 29 طائرة
وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي/قيادة سلاح الجو الملكي عن رغبتها ببيع الطائرات التالية:
2. على الراغبين بالشراء مراجعة العميد المهندس حسام أسعد حداد / مدير التزويد بقيادة سلاح الجو الملكي ولمزيد من المعلومات التواصل معه على:
خلوي رقم+962 797188876
البريد الالكترونيDOS@rjaf.mil.jo
SUPAC2@RJAF.MIL.JO
3.اخر موعد لاستلام عروض البيع الساعة (15,30) يوم الخميس الموافق 1تموز 2019.
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