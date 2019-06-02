الرئيسية | محليات حركة تنقلات واسعة بين كبار موظفي وزارة العمل.. اسماء

وطنا اليوم-عمان:أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة حركة تنقلات تضمنت تغيير 16 مدير مديرية و10 موظفين بين رؤساء اقسام وموظفين, وترقية موظفة.

وقال البطاينة ان التنقلات جاءت لما تقتضيه مصلحة العمل, والدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية والاشرافية , كما سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على التدريب النوعي لا الكمي لرفع مستوى كفاءة الموظفين بهدف تقديم الخدمة الفضلى للمراجعين .

واضاف البطاينة ان التنقلات هي حالة صحية لأي مؤسسة, وهو اسلوب من اساليب الادارة الحديثة باعتبار النقل من مكان الى اخر هو آلية تعلُم .

واشار الى ان أسلوب التنقل بين الوظائف يقدم للموظفين الفرصة لاكتساب مهارات مهمة قد تساعدهم في الترقية في المناصب, كما تساهم هذه الفرصة في رفع الروح المعنوية وتعزيز الكفاءة الذاتية.

وبين البطاينة ان استخدام اسلوب التنقلات بين الحين والاخر وحسب ما تقتضيه المصلحة يسمح بإدارة المؤسسات بشكلٍ أكثر فاعلية، ونتيجة لذلك تزداد إنتاجية الموظف, وبالتالي تحقق مزيدًا الخدمات الفضلى لمتلقي الخدمة.

واكد البطاينة ان التنقلات بين الوظائف او المراكز تسمح بتخفيف حدة الضغط الجسدي والذهني الواقع على الموظف/المدير, نتيجة لشغله نفس الوظيفة في نفس المكان لسنةٍ تلو الأخرى.





















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