النقابات المهنية تطالب الحكومة بالافراج الفوري عن معتقلي الرأي

وطنا اليوم-عمان: أعربت النقابات المهنية عن دهشتها من عدم تجاوب حكومة الرزاز بملف الإفراج عن معتقلي الرأي وحرية التعبير ، وموقفها المتصلب منه ، حيث منعت وصول أهالي الموقوفين أمس من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الإنسان ، والاعتصام.

وقال رئيس مجلس النقباء ونقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي أن الدولة عودتنا أن تكون هي الأم الحانية ، لكن حكومة الرزاز تقود البلاد الى المجهول ، حيث أنها تعيش ببرج عاجي بعيدا عن أحاسيس الناس وآلامهم .