 وطنا نيوز -النقابات المهنية تطالب الحكومة بالافراج الفوري عن معتقلي الرأي
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النقابات المهنية تطالب الحكومة بالافراج الفوري عن معتقلي الرأي
التاريخ : 03-06-2019 08:11:30 المشاهدات: 707

وطنا اليوم-عمان: أعربت النقابات المهنية عن دهشتها من عدم تجاوب حكومة الرزاز بملف الإفراج عن معتقلي الرأي وحرية التعبير ، وموقفها المتصلب منه ، حيث منعت وصول أهالي الموقوفين أمس من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الإنسان ، والاعتصام.

وقال رئيس مجلس النقباء ونقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي أن الدولة عودتنا أن تكون هي الأم الحانية ، لكن حكومة الرزاز تقود البلاد الى المجهول ، حيث أنها تعيش ببرج عاجي بعيدا عن أحاسيس الناس وآلامهم .

وطالب الزعبي بضرورة الإفراج عن موقوفي حرية التعبير والرأي فورا وبشكل عاجل ، سيما أننا مقبلون على عيد الفطر السعيد ، حتى يتمكن الموقوفون من قضاء العيد بين ذويهم .

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