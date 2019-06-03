وزير اردني يعتذر عن تأخر انجاز المعاملات

وطنا اليوم-عمان:أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان سبب التأخير في إنجاز المعاملات في دول الخليج يعود لوجود قصور في العمل في بعض البعثات .

وأضاف الصفدي انه تم معالجته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره .

وتالياً ما كتبه الصفدي على التويتر ...

ستستمر البعثات الدبلوماسية في دول الخليج العربي بالعمل اليوم وسيكون هناك مناوبات في العطلة لإنجاز كل المعاملات القنصلية.

تبين وجود قصور في العمل في بعض البعثات أدى إلى التأخير في إنجاز المعاملات تمت معالجته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره. أعتذر عن ذلك وكل عام وأنتم بخير.

واضاف الصفدي في تغريدة أخرى ...