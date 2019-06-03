 وطنا نيوز -وزير اردني يعتذر عن تأخر انجاز المعاملات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وزير اردني يعتذر عن تأخر انجاز المعاملات
التاريخ : 03-06-2019 08:06:57 المشاهدات: 977

وطنا اليوم-عمان:أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان سبب التأخير في إنجاز المعاملات في دول الخليج يعود لوجود قصور في العمل في بعض البعثات .
وأضاف الصفدي انه تم معالجته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره .
وتالياً ما كتبه الصفدي على التويتر ...
ستستمر البعثات الدبلوماسية في دول الخليج العربي بالعمل اليوم وسيكون هناك مناوبات في العطلة لإنجاز كل المعاملات القنصلية. 
تبين وجود قصور في العمل في بعض البعثات أدى إلى التأخير في إنجاز المعاملات تمت معالجته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره. أعتذر عن ذلك وكل عام وأنتم بخير.
واضاف الصفدي في تغريدة أخرى ...
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وباقي الجهات المعنية، سيتم خلال الأسابيع القادمة أتمتة عملية تقديم طلبات الخدمات القنصلية في البعثات الدبلوماسية بحيث يكون تقديم الطلبات الكترونيا، ما يعني تقصير مدة الإنجاز وفاعلية أفضل في الأداء. ملتزمون اتخاذ كل إجراء ممكن لخدمة أهلنا.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق