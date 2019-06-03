وزير العمل يساعد مصرياَ بالعودة لأهله

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وطنا اليوم-عمان:ساعد وزير العمل، نضال بطاينة، وافدا مصريا، في العودة إلى أهله، بعد رفض الكفيل سفره.

ووفق الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ، قال ان الوافد المصري كان في احدى محافظات الجنوب وكان العامل قد قدم للمديرية طلب للحصول على إجازة من كفيله لقضاء العيد بين أهله.

واضاف ؛ ان الاجراءات تتطلب موافقة الكفيل وبعض الاجراءات الإدارية الا ان العامل توجه لوزير العمل نضال البطاينة الذي أوعز بإنهاء إجراءات العامل في الحال.

وختم الخطيب انه تم التواصل مع كفيل العامل وتم اجراء ما يلزم.

يذكر ان العامل الوافد ذرفت دموعه فرحا ، بتحقيق امنيته بالاجازة...وكان الوافد، الذي يعمل في مدينة الزرقاء، اضطر للسفر بسبب أمر طارئ، فيما يقطن كفيله في محافظة العقبة.

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