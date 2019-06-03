الغذاء تضبط 40 طنا من سقط الذبائح المجمدة بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء الاثنين، 40 طنا من سقط الذبائح المجمدة داخل مزرعة لا تحمل بطاقة بيان وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال مدير فرع المؤسسة في الزرقاء الدكتور هادي الخيطان في تصريحات صحفية، ان كوادر المؤسسة بالتعاون مع عناصر الشرطة البيئية في الزرقاء داهمت المزرعة في لواء الهاشمية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة التي كانت مجمدة بغية بيعها للمواطنين.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بغية إتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول، فيما سيتم تحويل مالك المزرعة الى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.