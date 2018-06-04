العيد الثلاثاء أم الأربعاء ؟؟ سؤال يجتاح الشارع الأردني

وطنا اليوم-عمان:بات سؤال "العيد يوم الثلاثاء أم الأربعاء؟" على لسان جميع الأردنيين سواء في العالم الواقعي أم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية وموعد العيد بعد صلاة المغرب، حسبما أعلنت دائرة الإفتاء الأردنية.

وتجتمع دائرة الإفتاء العام في مسجد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال مساء اليوم، كما ستفتح أبوابها في جميع أنحاء المملكة لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال.

طقس العرب .. عيد الفطر الأربعاء

أظهرت دراسة أجراها فريق طقس العرب حول موعد عيد الفطر 2019-1440 و أول أيام شهر شوال في الأردن أن شهر رمضان سيكمل الثلاثين يوماً بالرغم من ولادة الهلال ومغيب القمر بعد الشمس.

سيتم بمشيئة الله تحري هلال شهر شوال وتحري عيد الفطر 2019-1440 في الأردن بعد مغيب شمس يوم الإثنين 29/رمضان/1440هـ الموافق 3/ يونيو / 2019م لتحديد ما إذا كان يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال و عيد الفطر، أم أنه سيكون المتمم لشهر رمضان 2019-1440.

وجاء في دراسة طقس العرب، أن هلال شهر شوال سيمكث في الأفق الغربي 5 دقائق فقط، وهي فترة غير كافيه علمياً لرؤية الهلال بالعين المجردة، خاصة أن عمر الهلال لم يتجاوز ال 15 ساعة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/6/2018م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاربعاء 5/6/2019م هو بداية أول أيام شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.