الخارجية: الأردنيون في السودان بخير

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة انه وفي ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان الشقيق فجر هذا اليوم فأن غرفة العمليات التي أنشئت في السفارة منذ بداية الاحداث هناك ستواصل عملها خلال أيام عيد الفطر المبارك في تلقي الاتصالات الطارئة، واستقبال المواطنين الأردنيين في مبنى السفارة.

واكد القضاة ان السفارة الاردنية في الخرطوم تتواصل وبشكل دوري مع المواطنين الاردنيين المقيمين في السودان وتؤكد سلامتهم جميعا، كما تتابع شؤون الطلبة من دارسين ومبتعثين بشكل مستمر من خلال قاعدة البيانات التفصيلية الموجودة لدى السفارة.

وتعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للسودان، في ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق الاعتصامات والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في الخرطوم في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 00249901699416 او 00249915491874 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة