إرادة ملكية بترفيع كوكبة من ضباط الدفاع المدني - أسماء

وطنا اليوم-عمان:أكد المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه خلال تقليده الرتب العسكرية لعدد من ضباط الدفاع المدني الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية بالترفيع إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية على أن هذه الثقة الملكية السامية من لدن جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم هي حافزاً للمضي قُدماً في خدمة هذا الثرى الهاشمي وبذل الغالي والنفيس لحمايته وصون مقدراته ومكتسباته من شتى صنوف المخاطر .

من جهتهم أكد الضباط الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية على أنها ستكون دافعاً لهم لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز وتحقيق رسالته الإنسانية النبيلة .

وفي ما يلي قائمة الأسماء التي شملتها المكرمة الملكية السامية بالترفيع :

إلى رتبة عميد:

- حسين عبدالله الرفايعه .

- هاني خالد الصمادي .

- حسن يونس الهباهبة .

- فوزي حسن شرقي .

إلى رتبة عقيد:

- عبدالكريم فايق السحيمات .

إلى رتبة مقدم:

- أشرف أحمد العبداللات .

- محمد عبدالكريم القباعي .

- محمد ياسر البرماوي .

- عمر جمعه الشبيلات .

- عبدالعزيز قبلان السرحان .

- إياد نايف العمرو .

- حسن علي السرحان .

- عماد عرسان المقابلة .

- سالم حسين بني بكر .

- كمال أحمد الصرايرة .

- أحمد راجح إرشيد .

- يوسف عبدالرحيم النجار .

- طلال اسماعيل الجراح .

- أحمد خالد التميمي .

- معتصم سعيد مسعود .

- محمود إبراهيم الحوامده .

- محمود المحمود الشرمان .

كما اشتملت المكرمة الملكية السامية على ترفيع عدداً من الضباط لرتبة رائد ونقيب وملازم أول وملازم ثاني .