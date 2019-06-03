وزير العمل يفاجىء موظفة بترفيعها لرئيسة قسم

وطنا اليوم-عمان:فاجأ وزير العمل نضال البطاينة موظفي مديرية عمل الزرقاء، بزيارة ميدانية، بعد انتهاء زيارته لمديرية عمل جرش اليوم الاثنين.

وكرّم البطاينة خلال الزيارة، الموظفة سكينة الضعوب، كمثال للموظف الناجح والحريص على دولة القانون والإنتاج، وفاجأها بقرار ترفيعها لرئيس قسم.

ووجه وزير العمل الموظفين بتوخي اعلى درجات الدقة والشفافية اثناء قيامهم بعملهم خوفا من الوقوع بالمحظور او ارتكاب الاخطاء سواء بقصد او غيره, مؤكدا ان تقارير المتسوق الخفي تصل يوميا من رئاسة الوزراء ويتم التعامل معها بكل دقة وشفافية, كما ان تقارير اخرى تصل الى مكتبه من خلال الشكاوى التي ترد اليه سواء عبر الموقع الالكتروني للوزارة او منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك او تويتر, والتقارير الاخرى التي يتم التعامل معها من خلال مديرية الرقابة التي تعمل على تدقيق المعاملات التي تحتمل الخطأ او تدور حولها الشبهات.

وقال البطاينة انه لا تهاون مع اي انحراف او تجاوزات يرتكبها اي موظف خلال تقديمه الخدمة لطالبيها من المراجعين,وانه وعملا بتوجيهات جلالة الملك سنعمل على كسر ظهر الفساد سواء اداري او مالي، وان من يقصر في عملة سيتم محاسبته وفقا للوائح والانظمة والتعليمات, وفي الآن ذاته سيتم تكريم وتحفيز الموظفين المبدعين .

واكد البطاينة على ان المرحلة القادمة ستشهد مزيد من الإستقرار الوظيفي للموظفين وسيراعى في عملية التعيينات في الوظائف الإشرافية والقيادية اعلى درجات الحاكمية والعدل والمساواة , كما سيتم التركيز على التدريب النوعي لا الكمي لرفع مستوى كفاءة الموظفين بهدف تقديم الخدمة الفضلى للمراجعين

يذكر ان البطاينة كان قد شكل مؤخرا لجنة تحقيق مركزية برئاسة امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات ومساعد الامين العام للشؤون الفنية وعضو من مديرية الشؤون القانونية , بهدف دراسة عدد من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد في مديريات الميدان واجتثاث الفساد من اصوله, ومتابعة التقارير التي ترد الى وزارة العمل فيما يتعلق بالتقصير بالعمل او وجود تجاوزات.