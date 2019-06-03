 وطنا نيوز -الأحوال المدنية تستمر بتجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد
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الأحوال المدنية تستمر بتجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد
التاريخ : 03-06-2019 12:49:42 المشاهدات: 912

وطنا اليوم-عمان:اعلنت دائرة الاحوال المدنية والجوازات انها ستستمر بتقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد وعيد الجلوس الملكي.

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة عقلة الطاهات، ان مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في طبربور سيواصل تقديم الخدمة اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء، لغاية يوم الاحد الموافق التاسع من حزيران من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

واضاف الطاهات في بيان ان مكتب جوازات المطار سيواصل عمله خلال عطلة العيد المقررة وعلى مدار الساعة، مبينا ان هذا الاجراء جاء للتسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.


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