سلطة وادي الاردن تحذر من خطورة السباحة في السدود

وطنا اليوم-عمان:أهاب امين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز بالمواطنين الزائرين والقاطنين بمحاذاة المواقع المائية والسدود وقناة الملك عبد الله الثاني بعدم الاقتراب او السباحة في هذه المواقع غير المخصصة للتنزه او السباحة خاصة خلال اوقات الحر الشديد وخلال اوقات التنزه خلال عطلة عيد الفطر السعيد لما لذلك من خطر كبير على حياتهم متمنيا للجميع عيد فطر سعيد .

وبين الكوز ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن اتخذت عددا من الاجراءات الهادفة لحماية المصادر المائية المختلفة وخاصة قناة الملك عبد الله خلال موجة الحر غير المسبوقة وخلال عطلة العيد كونها أحد اهم المصادر المائية الرئيسية لمياه الشرب للعاصمة عمان وشريان رئيسي لمياه الري في وادي الاردن وكونها مياه سطحية معرضة للتلوث على طول امتداد القناة من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة لمنع حالات السباحة في هذه المواقع .

واضاف ان سلطة وادي الاردن تنفذ برامج دورية ايضا لحمايتها من العبث والاعتداءات المتكررة حيث تم اقرار برنامج مشدد لتسيير دوريات راجلة ومتحركة على طول امتداء القناة التي تمتد لطول 110 كم اضافة الى المراقبات الدورية التي تنفذها وحدة الامن والحماية ومنع الاعتداءات على الاشارات التحذيرية والاشياك الموجودة على جنبات هذه المواقع المائية .

واوضح امين عام سلطة وادي الاردن ان السلطة تنسق مع الحكام الاداريين والمعنيين في المناطق لضمان عدم حدوث مشكلات او حالات غرق خلال عطلة العيدر حيث تعمل كوادرها جاهدة لتأمين الحماية اللازمة للمواطنين تجنبا للأعتداء عليها وتعريض حياة المواطنين للخطر لافتا الا انه لوحظ عدد من التصرفات غير المسؤولة من قبل البعض اما لأغراض السباحة او سقاية المزروعات والمواشي منوها الى ان حالات الغرق شهدت تراجعا واضحا في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود المبذولة من قبل السلطة الا انه وللأسف فأن البعض مازال يضرب عرض الحائط هذه التحذيرات .

و تستمر سلطة وادي الاردن بجهودها الهادفة لحماية الارواح والممتلكات وتناشد الأخوة المواطنين ضرورة التعاون وتوعية الجميع بمخاطر السباحة او التعرض لمنشأت السلطة او الاعتداء عليها لما فيه مصلحتهم وحماية لهم مشددا ان السلطة لن تتوانى عن اتخاذ أشد الاجراءات المكفولة بالقانون لأي اعتداء .