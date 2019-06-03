التربية توافق على منح المعلمين إجازة دون راتب وعلاوات

وطنا اليوم-عمان:وافقت وزارة التربية والتعليم على منح المعلمين والمعلمات اجازة دون راتب وعلاوات اعتبارا من الخامس والعشرين من شهر آب المقبل.

وعممت الوزارة اخيرا على مديرياتها في الميدان التربوي، بالموافقة على منح المعلمين هذه الإجازة لمدة شهر او فصل أو سنة مع مراعاة مصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية.

وجاءت هذه الموافقة بحسب تعميم الوزارة استنادا لأحكام المادة 108 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته، شريطة أن يقدم المعلم براءة ذمة حسب الأصول.