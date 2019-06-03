الرئيسية | محليات ترفيعات في الأمن العام - أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية اسمائهم الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية من رتبة عقيد الى رتبة عميد الرتبة الاسم عقيد خضر محمد ابراهيم ال خطاب عقيد تامر سليم ذياب المعايطه عقيد محمد محمود محمد العمري عقيد فراس سامي احمد الصعوب عقيد عاطف ابراهيم سلامه العموش عقيد مروان زهير عبدالكريم الحياري عقيد غازي محمد كساب المجالي عقيد محمود سليمان جبريل القطيشات عقيد نورز محمدخير عبدالرزاق هاكوز عقيد عبدالله خالد محمد البدور عقيد ركن راكان محمد محسن الذنيبات عقيد ركن باسل محمد عيد حويطات عقيد طلال طايل عبدالرزاق العبداللات عقيد محمد محمود دوجان المشاقبه عقيد وحيد عايد موسى النوافله عقيد محمود احمد محمد القرعان عقيد شاهر عبدالرحيم احمد حوراني عقيد موسى محمد عبدالرحمن حياصات عقيد عماد عواد علي الريالات عقيد علي عبدالمحسن زامل العقيلي الرتبة الاسم ملازم2 حازم محمد معلا عقل ملازم2 احمد اسعود طراد العطيه ملازم2 باسل عطا الله مزلوه الخريسات ملازم2 صلاح ابراهيم مصطفى ابورسول ملازم2 عمر محمد سلامه الجحاوشه ملازم2 حسن رياض حسن الجندي ملازم2 مهند محمد حوري ابراهيم الحمصي ملازم2 مهدي محمد هادي عبد الرحمن كنعان ملازم2 صايل خالد محارب الجبور ملازم2 صفوان محمد عايد العكور ملازم2 محمود ابراهيم اسماعيل النعانعه ملازم2 ابراهيم محمد احمد الطراونة ملازم2 زكريا احمد حسين الجمرة ملازم2 علي عارف محمود ابو راجوح ملازم2 باسم منصور محمد بدارنه ملازم2 ايمن هاني عادل ابو رمان ملازم2 مالك محمد محمود الزغول ملازم2 علاء ابراهيم حسن زايد ملازم2 ايمن محمد عبد القادر قاسم ملازم2 محمد عدنان محمد الصعوب ملازم2 غيث عبد الكريم درويش ابو درويش ملازم2 عادل قطيفان عبدالكريم العرمان ملازم2 ايمن احمد محمد الحراحشة ملازم2 عبدالله مفلح رشراش بني خالد ملازم2 اشرف محمد عبد الكريم عماوي ملازم2 المعتصم نايف محمد تيسير النعمان ملازم2 محمد محمود رفاعي الروسان ملازم2 ضرار احمد عبد الرحيم دقاسمة ملازم2 امجد سعيد احمد فراج ملازم2 ماهر باسم محمد حبيلان ملازم2 اشرف بشير عبودي الهبيشان ملازم2 مهدي محمد عواد الحمود ملازم2 خالد محمد خير موسى بني عبد الرحمن ملازم2 سيف الدين حسن خليل البدارنه ملازم2 فارس علي فارس الخوالدة ملازم2 انمار شفيق سليمان المريان ملازم2 طارق زياد احمد الشبول ملازم2 قصي موسى محمد الخراربه ملازم2 رامي حسن عبد الرحيم الزريقات ملازم2 مامون لطفي عبد الفتاح العمايره ملازم2 اشرف عاطف محمود ابو شهاب ملازم2 مد الله حماد مد الله الرهايفه ملازم2 حسين محمد حسين الجروان ملازم2 محمد حسن مصلح مقدادي ملازم2 اشرف سلامه عطا المكانين ملازم2 مرسل محمد عطا الله المساعيد ملازم2 خلدون سلامه محمد السكارنه ملازم2 ناجح سليمان ابراهيم دبابسه ملازم2 فراس خالد احمد المحمود ملازم2 نزال عبد الحميد غنمي الخوالده ملازم2 محمود محمد خنجر الحجيله ملازم2 زيد عارف مصطفى الدعجه ملازم2 بلال احمد سليمان الربابعه ملازم2 كايد علي احمد الهلالات ملازم2 سعد ابراهيم سعد السعد ملازم2 عمر كايد موسى الزعبي ملازم2 محمد محمود محمد حمادين ملازم2 فيصل غازي عبد الله الزعبي ملازم2 اسلام محمد فلاح ابو عاقوله ملازم2 محمد عبد الله سالم الربيحات ملازم2 مروان عبد الرحيم عوده الشوره ملازم2 خلدون محمد احمود القطيش ملازم2 محمد خير راجي عبد الله خريسات ملازم2 نسيم علي عوض النجار ملازم2 طارق فيصل عبد الله الحلالمه ملازم2 ابراهيم حمد تيم الحمران ملازم2 محمد ابراهيم محمد ابراهيم ملازم2 بلال سميح عميد الضلاعين ملازم2 سامي سلمان محمد الزيديين ملازم2 محمد صادق محمود محمد عبابنه ملازم2 مجدي عبد المجيد مسلم العساسفه ملازم2 احمد علي احمد حياصات ملازم2 محمد فوزي احمد الزعبي ملازم2 بخيت عبد الكريم بخيت البنيان ملازم2 بكر مفضي عقله الضلاعين ملازم2 اسماعيل محمد سالم النوايشه ملازم2 محمد عادل بركات الطراونه ملازم2 فراس فخري موسى المشاعله ملازم2 حسن يوسف علي مشاقبه ملازم2 يحيى نايف محمد الرمامنه ملازم2 فريد خليف حماد الضلاعين ملازم2 عماد عايد عوده الخرابشه ملازم2 معن سالم يوسف الشمايله ملازم2 طاهر محمد نواف ابو لباد ملازم2 علي حسن عقله الزعارير ملازم2 حسين عواد احمد مشرقي ملازم2 مالك احمد محمود الرمامنه ملازم2 علي مروان حسين القواقنه ملازم2 خلدون منور فهد السكارنه ملازم2 رداد توفيق سليمان عتوم ملازم2 ضرار محمود علي بني حمد ملازم2 عبد الله قاسم عوض الكردي ملازم2 محمود راجح عارف عبد الغافر ملازم2 ايمن سليمان اسماعيل البطوش ملازم2 محمود احمد خليل الزغول ملازم2 زكريا فايز ابراهيم الصمادي ملازم2 احمد عبد الرزاق احمد الغزاوي ملازم2 عبد الله محمود احمد الشبول ملازم2 اشرف شفيق علي البداينه ملازم2 عصمت حامي يوسف الحلالمه ملازم2 احمد عوض احمد الكركي ملازم2 حسين محمد مفلح الجبور ملازم2 محمد نواف زكي هوشان ملازم2 ابراهيم سلامه عايش البداينه ملازم2 تيسير محمد قاسم النهود ملازم2 محمد خالد محمد مشاقبه ملازم2 احمد يوسف محمد عنانزه ملازم2 سمير عيد عايد النجادا ملازم2 حسين صالح يوسف الشمايله ملازم2 رافت ابراهيم سليمان الضروس ملازم2 خالد امجد حسن البطاينه ملازم2 اسامه ابراهيم خلف الشنينات ملازم2 وصفي ماجد هايل البطاينه ملازم2 سليمان عبد عبد الفتاح البديرات ملازم2 خلدون ياسين محمود الشعيبات ملازم2 ايمن سالم محمد الشباطات ملازم2 محمد مصباح محمد الهلول ملازم2 ايمن ابراهيم سلامه الجعافره ملازم2 علي احمد حسين عبيدات

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