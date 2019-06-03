محافظ العاصمة : ما في حقوق انسان خارج ساعات الدوام

وطنا اليوم-عمان: ابلغ الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، وفق ما علم، محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب بعد مشادة كلامية هاتفية ان من حق المحتجين الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان لتسليم اي رسالة بطلباتهم. مشدداً على أن قرار عدم السماح لهم ومنعهم من قبل قوات الامن هو انتهاك للحق في التجمع يخالف كل القوانين واتفاقيات حقوق الانسان.

واضاف د بريزات الذي تواجد مساء الأحد على بعد امتار من مقر المركز الوطني للقاء المحتجين الذين منعتهم قوات الامن من الوصول، مطالبين بتمكينهم لتقديم احتجاجهم ومطالبهم بالافراج عن معتقلي الرأي الى المركز وفي مقره.

وعلى الفور، تم الاتصال من قبل بريزات بمحافظ العاصمة الذي لم يستجب واصر على منع المحتجين، قائلا "ما في حقوق انسان خارج الدوام الرسمي" . في اشارة الى ان المركز مغلق خارج هذه الساعات، الامر الذي دفع بالمفوض العام العودة الى مكتبه معلنا انه يتواجد فيه وان ابواب المركز مفتوحة لاي مواطن يريد إيصال رسالته او شكواه.

وقال د بريزات انه اتصل بمدير مكتب رئيس الوزراء عبد الباسط الكباريتي واحاطه علما بما حصل وبجواب محافظ العاصمة ومنع قوات الامن للمحتجين قائلا "إنني بصفتي مفوضاً عاماً اعتبر الحيلولة بين المحتجين والمركز قرار تعسفي"..

وأكد بريزات في الوقت ذاته ان هذه الاجراءات تضر بسمعة المركز والدولة الاردنية والتزاماتها تجاه حقوق الانسان وسيادة القانون.