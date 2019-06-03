الرئيسية | محليات البطاينة يفاجىء مديرية عمل جرش

وطنا اليوم-عمان:بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمديرية عمل عمان الأولى في جبل الحسين، فاجأ وزير العمل نضال فيصل البطاينة موظفو مديرية عمل جرش والمراجعين بزيارة مفاجئة صباح هذا اليوم ، واطلع البطاينة الذي حضر للمكان بزيه غير الرسمي وسيارته الخاصة على سير العمل في المديرية.

واكد وزير العمل خلال زيارته المقاجئة الى مديرية عمل جرش بأنه لا تهاون مع اي انحرافات او تجاوزات يرتكبها اي موظف، وصرح البطاينة ان مثل هذه الزيارات الميدانية مبنية على تقارير المتسوق الخفي وشكاوى المواطنين وتقارير الرقابة الداخلية.



وأضاف بانه لا مجال للسكوت عن الممارسات الخاطئة والتي لا تتماشى مع توجيهات سيد البلاد وحكومته قي دولة القانون والإنتاج، واطلع البطاينة خلال زيارته المقاجئة على واقع الخدمات التي تقدمها المديرية وابرز التحديات التي يواجهها للمواطنين واصحاب العمل, والوقوف على مستوى أداء الموظفين وكيفية التعامل والإستجابة لمعاملات المراجعين .

هذا وقد فاجأ البطاينة الموظفين بالاستفسار عن عدد من المعاملات بعينها, وآليات التعامل معها, وهل تمت وفقا للاصول والتعلميات المرعية ام لا ؛ حيث بدى الوزير على اطلاع عميق على واقع المديرية وملفها بشكل مسبق للزيارة ، واوعز البطاينة للمدراء والموظفين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد تسهيلا للإجراءات والمعاملات المقدمة للمراجعين, والحفاظ على وقتهم وتخفيف معاناتهم .

وخلال لقاءه الموظفين شدد البطاينة على انه لا تهاون مع اي تجاوزات يرتكبها اي موظف خلال تقديمه الخدمة لطالبيها، وفي نهاية الزيارة وجه البطاينة الأمين العام بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها الأمين العام للنظر في بعض التجاوزات ومراجعة بعض المعاملات الخاصة بالمديرية ورفع تقرير له خلال يومي عمل لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وشدد الوزير بان هذه هي دولة القانون التي تحدث عنها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة التي وضعت أولوياتها المرتبطة بذلك .

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