 وطنا نيوز -مخالفات وانذارات لمحال تجارية بدير علا
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مخالفات وانذارات لمحال تجارية بدير علا
التاريخ : 03-06-2019 11:42:36 المشاهدات: 943

وطنا اليوم-عمان:حررت فرق التفتيش بصحة دير علا مخالفتين صحيتين ووجهت تسعة انذارات لمحال تجارية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة، اثناء جولات تفتيشية قامت بها الاسبوع الماضي وفق ما اعلنه مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة البلقاء الدكتور مناور البلاونة.

وقال البلاونة في بيان صحفي اليوم الاثنين ان فرق التفتيش في المديرية حولت المخالفين الى القضاء لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية اللازمة مشيرا الى ان المخالفتين والانذارات تمت من خلال قيام فرق التفتيش بتنفيذ 88 جولة على المحال الأسبوع الماضي.

واضاف البلاونة، أن مراقبي الصحة العامة سيواصلون جولاتهم خلال عطلة العيد، وسيفتح مركز صحي دير علا أبوابه طيلة عطلة العيد لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.


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