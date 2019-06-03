 وطنا نيوز -ابو رمان يسحب تعميم .. الحضور تحت طائلة المسؤولية
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ابو رمان يسحب تعميم .. الحضور تحت طائلة المسؤولية
التاريخ : 03-06-2019 10:46:38 المشاهدات: 1103

وطنا اليوم-عمان:وجه وزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان مدير شباب محافظة اربد جمال الزعبي بضرورة سحب التعميم الذي قام بتوزيعه على كافة موظفي المديرية والمراكز الشبابية التابعة بضرورة حضور الاحتفال الذي تقيمه محافظة اربد بالذكرى العشرون لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . 
حيث اكد الوزير ضمن نقاش على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حول هذا التعميم انه ليس بهذه الطريقة نحتفل بمناسباتنا الوطنية وهوواجتهاد اداري من المدير .
مبينا ان المدير يقصد بتعميمه قيام المسؤولين بمسؤوليتهم الادارية كقيادات في وزارة الشباب ومع ذلك قيمة المناسبات الوطنية تتجاوز التعميمات والالزام الرسمي.







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