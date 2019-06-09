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كسر خط يوقف التزويد المائي عن مناطق في اربد
وطنا اليوم-عمان:اعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف التزويد المائي وتأثر بعض المناطق وخاصة المنخفضة في حوارة (حي البور- حي الزعر) وذلك بسبب كسر محبس 4 إنش مساء اليوم الاحد من قبل كوادر بلدية حوارة اثناء القيام باعمال تنظيف وتجريف في الشارع.
واكدت الشركة في بيان لها ، ان العمل جار على اصلاح المحبس وسيتم استئناف التزويد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة.
وأهابت الشركة بضرورة التنسيق المسبق مع كوادرها قبل القيام باية اعمال في الشوارع وخاصة اثناء ادوار الضخ من اجل تفادي الاضرار بخطوط المياه والشبكات وحرمان المواطنين من المياه وخاصة في فصل الصيف اذ يتعذر التعويض في بعض الحالات.
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