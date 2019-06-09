كسر خط يوقف التزويد المائي عن مناطق في اربد

وطنا اليوم-عمان:اعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف التزويد المائي وتأثر بعض المناطق وخاصة المنخفضة في حوارة (حي البور- حي الزعر) وذلك بسبب كسر محبس 4 إنش مساء اليوم الاحد من قبل كوادر بلدية حوارة اثناء القيام باعمال تنظيف وتجريف في الشارع.

واكدت الشركة في بيان لها ، ان العمل جار على اصلاح المحبس وسيتم استئناف التزويد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة.