 وطنا نيوز -هام من الخارجية للمغتربين الأردنيين في الخليج وأنقرة
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هام من الخارجية للمغتربين الأردنيين في الخليج وأنقرة
التاريخ : 03-06-2019 09:47:22 المشاهدات: 917

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة انه استكمالاً للاجراءات الإضافية التي قامت بها الوزارة والسفارات الاردنية قبل اجازة عيد الفطر، تؤكد الوزارة ان البعثات الدبلوماسية للمملكة في: الرياض، وابوظبي، والكويت، والدوحة، والمنامة، ومسقط، وجدة، ودبي، بالإضافة إلى أنقرة ⁩ ستفتح أبوابها يوم غدٍ الإثنين ٣-٦-٢٠١٩ بدوام كامل.

وقالت الخارجية ان ذلك يأتي رغم العطلة الرسمية في تلك الدول للعمل على إنهاء المعاملات للأخوة المغتربين قبل اجازة العيد وستساندها في ذلك دائرة العمليات والدائرة القنصلية في الوزارة.


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