تغريدة مزورة منسوبة للملقي تثير ضجة .. ماذا تضمّنت ؟

وطنا اليوم-عمان: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوة تتضمن تغريدة منسوبة لرئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي .

ويقوم الحساب الذي نشر التغريدة وفق مطلعينعلى نشر تغريدات مزيفة باعتبارها صادرة عن الملقي ، بينما هي في الاصل لم تصدر عنه وانما الحساب مزور .

و قال ناشر التغريدة المزوره "بمناسبة مرور عام على اسقاطي ، لو صبرتم علي لجعلت كل العالم تتمنى جواز السفر الاردني ، ولكنكم قلبتم على ، وانا الذي وعدتكم بانني ساخرجكم من عنق الزجاجة .

واضاف في التغريدة المزوره : "ايها الشعب العظيم لقد خسرتوني ك افضل رئيس وزراء مر على الاردن وانا اعرف انها اجندات خارجية ".

وتداول نشطاء التغريدة مؤكدين انها ساخرة وان كاتبها يتمتم بخفة الظل وفق وصفهم .

يشار ان الملقي اقيل قبل عام تقريبا بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية والنقابية المستمرة على خلفية قرار الحكومة رفع الضرائب.



