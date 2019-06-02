 وطنا نيوز -تغريدة مزورة منسوبة للملقي تثير ضجة .. ماذا تضمّنت ؟
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تغريدة مزورة منسوبة للملقي تثير ضجة .. ماذا تضمّنت ؟
التاريخ : 02-06-2019 09:43:10 المشاهدات: 1074

وطنا اليوم-عمان: انتشرت  عبر مواقع  التواصل الاجتماعي صوة تتضمن تغريدة منسوبة لرئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي .

ويقوم الحساب الذي نشر التغريدة وفق مطلعينعلى نشر تغريدات مزيفة  باعتبارها صادرة عن الملقي ، بينما هي في الاصل لم تصدر عنه وانما الحساب مزور . 
 و قال ناشر التغريدة المزوره "بمناسبة مرور عام على اسقاطي ، لو صبرتم علي لجعلت كل العالم تتمنى جواز السفر الاردني ، ولكنكم قلبتم على ، وانا الذي وعدتكم بانني ساخرجكم من عنق الزجاجة .
 
واضاف في التغريدة المزوره : "ايها الشعب العظيم لقد خسرتوني ك افضل رئيس وزراء مر على الاردن وانا اعرف انها اجندات خارجية ".
وتداول نشطاء التغريدة مؤكدين انها ساخرة وان كاتبها يتمتم بخفة الظل وفق وصفهم . 
 
يشار ان الملقي اقيل قبل عام تقريبا بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية والنقابية المستمرة على خلفية قرار الحكومة رفع الضرائب.







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