الرئيسية | محليات السبت القادم عطلة رسمية لجميع العاملين في البلديات

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الادارة المحلية بالوكالة م. فلاح العموش اعتبار يوم السبت القادم الموافق 8/6/2019م عطلة رسمية للعاملين في جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستثناء العاملين في اقسام النظافة أو اية اقسام اخرى تقتضي طبيعة عملها خلافاً لذلك مع مراعاة ان يكون هناك طاقم كامل للعاملين في اقسام النظافة ايام الجمعة والسبت والاحد لضمان ديمومة النظافة العامة في المدن والقرى . قرار الوزير جاء ابتهاجاً بحلول عيد الفطر السعيد وبمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية وعيد الجلوس الملكي " الذكرى العشرون لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم سلطاته الدستورية " .

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