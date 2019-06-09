هل وقعت شقيقة جمانة غنيمات مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصال الرقمي

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر مطلع أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شقيقة وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بتوقيع مذكرة تفاهم ممثلة عن منظمة رشيد للنزاهة والشفافية مع وزارة الاقتصاد الرقمي عار عن الصحة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق .

وبين المصدر أن الصور المتداولة والتي تشير إلى قيام شقيقة الوزيرة " خلود سليمان غنيمات " والتي تعمل موظفة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوقيع اتفاقية م وزير الاقتصاد الرقمي م. مثنى الغرايبة غير دقيقة وغير صحيحة ، وهي صورة تعود للمديرة التنفيذية لمنظمة رشيد للنزاهة والشفافيّة م. عبير مدانات .

وأكد المصدر ان مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد الرقمي مع منظمة رشيد للنزاهة والشفافيّة ليس لها أي أبعاد مالية ، وإنما الهدف منها هو تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الحكومات الشفّافة تطبيقاً للالتزامات المترتبة على الأردن في الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 وتطبيقا لمبادئ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة .