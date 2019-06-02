تعرف على تفاصيل الضريبة المقطوعة على المحروقات

وطنا اليوم-عمان:ثبتت الحكومة قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، الامر الذي يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار. واقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، الذي تعمل الحكومة حالياً على استكمال مراحله القانونية واصداره في الجريدة الرسمية.

وسيتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت أما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من انواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات، حيث سيتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.

ويهدف هذا الاجراء بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركبية الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية و التي هي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها، ومن جانب آخر فإن اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية.

ومن الجدير بالذكر، أن احتساب قيمة الضريبة المقطوعة للمشتقات النفطية قد تم اعتماداً على مجموع الضرائب والبدلات والرسوم كما هي في تسعيرة شهر نيسان الماضي والمحسوبة على معدل سعر خام برنت لشهر آذار والذي بلغ حوالي 66.1 دولار/برميل، والذي يعادل تقريباً معدل سعر خام برنت لل 24 شهراً الماضية، وفيما يلي مقدار الضريبة المقطوعة لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية:المادة الوحدة الضريبة المقطوعةبنزين 90 فلس/لتر 370بنزين 95 فلس/لتر 575بنزين 98 فلس/لتر 700ديزل فلس/لتر 165كاز فلس/لتر 165غاز مسال دينار/طن 60وقود ثقيل دينار/طن 20أسفلت دينار/طن 45 في حين تم فرض بدل خدمات على وقود الطائرات بمقدار 23 فلس/لتر.