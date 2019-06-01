الصناعة: انخفاض اسعار 316 سلعة غذائية

وطنا اليوم-عمان:أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، انخفاض أسعار 316 سلعة من أصل 415 سلعة خلال شهر رمضان مقارنة مع أشهر رمضان في سنوات 2016 إلى 2018. ووفقا لنتائج الدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم الاحد، انخفضت أسعار 282 سلعة مباعة في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وأسعار 34 سلعة في السوق المحلي من اجمالي عدد السلع المشمولة بالدراسة.

وأظهرت دراسة المقارنة في شقها الأول لأسعار 133 سلعة غذائية في السوق غير أسعار السلع المباعة في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال شهر رمضان المبارك الحالي (حتى تاريخ 28 رمضان ) انخفاض واستقرار أسعار 126 مادة من اصل 133 تم دراستها في أسواق القطاع الخاص مشكلة ما نسبته 95 بالمئة من المواد التموينية التي شملتها الدراسة، وذلك بمقارنة مؤشرات أسعارها خلال شهر رمضان المبارك الحالي مع مثيلاتها خلال رمضان للعام الماضي. كما شملت الدراسة في شقها الثاني أيضا، دراسة أسعار السلع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لرمضان هذا العام مقارنة مع أسعارها خلال أشهر رمضان للفترة 2016-2018، وتبين انخفاض اسعار 282 سلعة مباعة في أسواق المؤسسة.

وجاء تخفيض أسعار 282 سلعة لدى أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال رمضان 2019 مقارنة مع مؤشرات أسعارها خلال رمضان 2018 في ضوء تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على تلك السلع.

وشملت الدراسة قطاعات الحبوب، واللحوم، والخضار، والبقوليات، والزيوت النباتية، والمواد المصنعة، والحلويات وبعض المواد التموينية والتي تم رصدها من خلال مديرية مراقبة الأسواق والتموين خلال شهر رمضان للأعوام 2016، 2017، 2018 و 2019 ومقارنة مؤشرات الأسعار خلال شهر رمضان المبارك الحالي مع مثيلات السلع للفترة نفسها من رمضان 2018، بالإضافة الى مؤشرات أسعار نفس السلعة التي تباع لدى أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال رمضان 2019.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن الدراسة أظهرت انخفاض 34 صنفا من اصل 133 صنفا تم دراسته في الاسواق بنسبة 25 بالمئة، منها بيض المائدة، وبعض اصناف الخضار، ودجاج انتاج شركات مختلفة، والدجاج المجمد المحلي، والسكر 10 كغم، وارز حبة طويلة، وغالبية أصناف البقوليات مثل العدس المجروش والفريكة.

وأضاف، أن الدراسة أظهرت ارتفاع 7 أصناف فقط من اصل 133 لدى القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة، منها دجاج النتافات ودجاج مسلخ الامانة، والجزر، وخاروف دبي، والخاروف الروماني، والخاروف البلدي، والعجل البلدي.

ووفقا لنتائج الدارسة، استقرت أسعار 92 صنفا من اصل 133 سلعة التي تم دراستها لدى القطاع الخاص بنسبة 69 بالمئة، منها السكر 1 كغم، والزيوت النباتية، وارز حبة متوسطة، والشاي، والجبنة، والحليب الجاف، والتمور، والجوز واللوز والفستق، والعجل المستورد، والدجاج المجمد المستورد، والحلويات، بالإضافة الى السمك، والحمص، والثوم .