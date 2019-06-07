 وطنا نيوز -حكومة الرزاز تدرس إحلال نظام ضريبي جديد أكثر عدالة وكفاءة
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حكومة الرزاز تدرس إحلال نظام ضريبي جديد أكثر عدالة وكفاءة
التاريخ : 02-06-2019 04:29:58 المشاهدات: 1120

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر مطلعة اليوم الأحد، ان الحكومة تعكف على دراسة نظام الضريبي مستحدث لمحاربة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن الحكومة حولت وعالجت عشرات القضايا بهذا الشأن للسلطات المختصة.

وبحسب المصادر فإن الحكومة تدرس نظاما ضريبيا جديدا يكون أكثر عدالة وأكثر كفاءة

وكشفت المصادر عن ارتفاع تحصيل التهرب الضريبي خلال ٥ اشهر بنسبة ٤٥ بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن ٤٦ قضية تهرب ضريبي جرى تحويلها للجهات المعنية والسلطات القضائية.


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