 وطنا نيوز -الرزاز: زيارات ميدانية لمتابعة السيارات الحكومية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الرزاز: زيارات ميدانية لمتابعة السيارات الحكومية
التاريخ : 02-06-2019 03:49:53 المشاهدات: 194

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة بالقيام بزيارات ميدانية لأقسام الحركة في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والحصول على المعززات التي تبين استخدام المركبات من الاشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الاصول.
واوعز رئيس الوزراء الى اللجنة للتنسيق مع دائرة الجمارك لإعداد ساحة خاصة لاصطفاف السيارات الفائضة عن الحاجة بما فيها اجراءات المحافظة عليها وصيانتها لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.
وكلف اللجنة بالانتهاء من اعمالها خلال اربعة اشهر من تاريخه، ورفع تقرير في نهاية كل شهر بالإجراءات المتخذة الى اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير النقل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء ضرورة قيام وزارة النقل باستكمال نظام التتبع الإلكتروني وتفعيل خطط إدارة المركبات الحكومية.
وتضم اللجنة في عضويتها مساعد أمين عام رئاسة الوزراء للشؤون المالية والادارية، ومندوبين عن وزارتي المالية والنقل ودائرة الجمارك وديوان المحاسبة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق