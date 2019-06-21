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الرزاز: زيارات ميدانية لمتابعة السيارات الحكومية
وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة بالقيام بزيارات ميدانية لأقسام الحركة في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والحصول على المعززات التي تبين استخدام المركبات من الاشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الاصول.
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