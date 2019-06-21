الرزاز: زيارات ميدانية لمتابعة السيارات الحكومية

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة بالقيام بزيارات ميدانية لأقسام الحركة في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والحصول على المعززات التي تبين استخدام المركبات من الاشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الاصول.

واوعز رئيس الوزراء الى اللجنة للتنسيق مع دائرة الجمارك لإعداد ساحة خاصة لاصطفاف السيارات الفائضة عن الحاجة بما فيها اجراءات المحافظة عليها وصيانتها لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.

وكلف اللجنة بالانتهاء من اعمالها خلال اربعة اشهر من تاريخه، ورفع تقرير في نهاية كل شهر بالإجراءات المتخذة الى اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير النقل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

واكد رئيس الوزراء ضرورة قيام وزارة النقل باستكمال نظام التتبع الإلكتروني وتفعيل خطط إدارة المركبات الحكومية.