الرئيسية | محليات شكاوى من انقطاع المياه في بعض مناطق الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اشتكى مواطنون في محافظة الزرقاء وخصوصا في مناطق الزرقاء الجديدة ، شبيب ، والجبل الأبيض ، من ضعف ضخ المياه الوارد لمنازلهم من ايام طويلة.

وبينوا أن هذا الضعف جاء بحسب الترتيب التي وضعته إدارة مكتب مياهنا في المحافظة، ولم تفي ساعتين لعملية شحن المياه البطيء حسب قولهم .



ويبدو أن مكتب شركة مياهنا كلما واجه اية مشكلة يلجأ لإعلانه المعتاد حول وجود مشكلة ما في مكان ما وسيتم قطع المياه عن المناطق التالية ، هذا ما اعلنه تحديدآ في 29 أيار عن وجود عطل فني مفاجئ تسبب بوقف الضخ من محطة ضخ المنتزه، مما أثر على غرب محافظة الزرقاء، وأن الكوادر الفنية تعمل على قدمٍ وساق لإصلاح المشكلة، فما ان تحدث مشكلة في محطة الأزرق حتى تطل علينا تصريحات مفاجئة عن انقطاع المياه.

الى ذلك طالب آخرون وزير المياه رائد ابو السعود بالاستماع لهم وأن يكون على علم ودراية بما يجري و الاسراع في حل هذه الازمة خاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد و حاجة المواطنين الماسة للمياه.

وبحسب البعض فأن شركة مياهنا لم تهتم لشكاوي المواطنين و بينوا أن المواطنين في الزرقاء يدفعون ما عليهم من ذمم ومع ذلك تطالبهم الشركة عبر رسائل متتالية بضرورة الدفع او فصل الخدمة.

مدير عام شركة مياهنا غاري خليل أكد انه كان هناك عطل فني أدى إلى عدم ضخ المياه بالشكل المطلوب في محافظة الزرقاء ، واعدا المواطنين بالاسراع لحل هذه الازمة وإيصال المياه الجميع.

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